TMSF 75 personel alacak: Son başvuru 30 Ekim

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bünyesinde görevlendirilmek üzere 75 personel alımı yapacağını duyurdu. Üç farklı kadroyu kapsayan giriş sınavı için başvurular 12 Ekim 2026 itibarıyla başladı.

Adaylar, gerekli şartları taşımaları halinde başvurularını 30 Ekim 2026 saat 17.00'ye kadar elektronik ortamda tamamlayabilecek. Alım sürecinde KPSS puanı, mezuniyet, yabancı dil ve yaş şartları belirleyici olacak.

TMSF hangi kadrolara personel alacak?

TMSF'nin yayımladığı ilana göre toplam 75 kişilik kontenjanın dağılımı şöyle:

10 fon denetçi yardımcısı

45 fon uzman yardımcısı

20 fon avukatı

Tüm kadrolar, İstanbul'daki TMSF merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere açıldı. Atamalar 9'uncu derece kadrolara yapılacak.

Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca biri için başvuruda bulunabilecek. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, KPSS puan sıralamasına göre yazılı giriş sınavına katılmaya hak kazanacak.