TMSF 75 personel alacak: Son başvuru 30 Ekim
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 75 personel alımı yapacağını duyurdu.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bünyesinde görevlendirilmek üzere 75 personel alımı yapacağını duyurdu. Üç farklı kadroyu kapsayan giriş sınavı için başvurular 12 Ekim 2026 itibarıyla başladı.
Adaylar, gerekli şartları taşımaları halinde başvurularını 30 Ekim 2026 saat 17.00'ye kadar elektronik ortamda tamamlayabilecek. Alım sürecinde KPSS puanı, mezuniyet, yabancı dil ve yaş şartları belirleyici olacak.
TMSF hangi kadrolara personel alacak?
TMSF'nin yayımladığı ilana göre toplam 75 kişilik kontenjanın dağılımı şöyle:
10 fon denetçi yardımcısı
45 fon uzman yardımcısı
20 fon avukatı
Tüm kadrolar, İstanbul'daki TMSF merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere açıldı. Atamalar 9'uncu derece kadrolara yapılacak.
Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca biri için başvuruda bulunabilecek. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, KPSS puan sıralamasına göre yazılı giriş sınavına katılmaya hak kazanacak.
Başvurular e-Devlet üzerinden
Başvurular, e-Devlet üzerinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı hizmetine erişilerek Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu aracılığıyla yapılabilecek.
Adaylar başvurularını doğrudan Kariyer Kapısı üzerinden de gerçekleştirebilecek.
Son başvuru tarihi olan 30 Ekim 2026'da saat 17.00'den sonra başvuru kabul edilmeyecek.
Giriş sınavına ilişkin duyurular TMSF'nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adaylara ayrıca bireysel tebligat yapılmayacağı için başvuru sahiplerinin TMSF'nin internet sitesini ve Kariyer Kapısı hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor.