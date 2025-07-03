TMSF, Avcılar Hospital Hastanesi'nin satış sürecini uzattı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 23 Mayıs'ta duyurulan Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satış ihalesi takviminde uzatmaya gitti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, işletmenin ihale sürecinde; tesis ziyaretinden yararlanmak için son tarihin 30 Haziran'dan 4 Ağustos'a, son başvuru tarihinin 1 Temmuz'dan 5 Ağustos'a, ihale tarihinin 2 Temmuz'dan 6 Ağustos'a, yapılması halinde pazarlık tarihinin ise 4 Temmuz'dan 8 Ağustos'a uzatılmasına karar verildi.
Ekonomi