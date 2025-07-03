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TMSF, Avcılar Hospital Hastanesi'nin satış sürecini uzattı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 23 Mayıs'ta duyurulan Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satış ihalesi takviminde uzatmaya gitti.

Haber Merkezi
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TMSF, Avcılar Hospital Hastanesi'nin satış sürecini uzattı
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, işletmenin ihale sürecinde; tesis ziyaretinden yararlanmak için son tarihin 30 Haziran'dan 4 Ağustos'a, son başvuru tarihinin 1 Temmuz'dan 5 Ağustos'a, ihale tarihinin 2 Temmuz'dan 6 Ağustos'a, yapılması halinde pazarlık tarihinin ise 4 Temmuz'dan 8 Ağustos'a uzatılmasına karar verildi.

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