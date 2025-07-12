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TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı.

Haber Merkezi
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TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı
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Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararlarına göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş, üyeliğine Yusuf Öksüzömer atandı.

Fatin Rüştü Karakaş kimdir?

1968 yılında Rize'de doğan Fatin Rüştü Karakaş, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu oldu.

İstanbul Üniversitesi'nden Para ve Banka yüksek lisans derecesi alan Fatin Rüştü Karakaş, 1992 yılında Teftiş Kurulu'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı Şekerbank'ta 2013 yılı Ocak ayına kadar çeşitli görevler üstlendi.

Fatin Rüştü Karakaş, 2013 yılı Ocak ayından Kasım ayına kadar Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nda Genel Sekreter olarak görev yaptı ve Kasım 2013'te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Bir süre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) Kurul Üyeliği yapan Fatin Rüştü Karakaş, 2019'da TMSF Kurul Üyeliğine atandı.

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