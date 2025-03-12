TMSF, Bellona'yı satıyor: İhale için belirlenen muhammen bedel 7 milyar lira

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin satışı için ihale sürecini başlattı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilan kapsamında Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Bellona Mobilya payları, kapalı teklif ve açık artırma yöntemleri birlikte uygulanarak satışa sunuldu.

İhale için muhammen bedel ne kadar?

İhale için muhammen bedel 7 milyar TL olarak belirlenirken, katılım teminatı 350 milyon TL, şartname ücreti 200 bin TL ve veri inceleme ile tesis ziyareti ücreti 500 bin TL olarak duyuruldu.

Teklif süreci başladı

İlgili yatırımcılar, 17 Mart 2025 – 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında veri inceleme ve tesis ziyaretinde bulunabilecek. Son teklif verme tarihi ise 5 Mayıs 2025 olarak açıklandı.

İhale kapsamında alınan teklifler, 6 Mayıs 2025’te saat 10.00’da İhale Komisyonu tarafından açılacak. Kapalı zarf usulüyle verilen tekliflerin ardından açık artırma aşamasına geçilecek.