TMSF Point Bornova AVM’yi 1.7 milyara satışa çıkardı

ANKARA (EKONOMİ)

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) kayyum olarak atandığı Nokta Bornova Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye ait mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Qoiht Bornova AVM Ticari ve İktisadı Bütünlüğünü satışa çıkardı.

Yüksek tutarlı gayrimenkul satışları arasında öne çıkan ihale, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görmesi beklenen süreçlerden biri olarak değerlendiriliyor.

İhaleye katılım için 170 milyon TL teminat şartı

Muhammen bedelin 1 milyar 700 milyon lira olarak belirlendiği ihaleye katılmak isteyenler 170 milyon lira geçici teminat ödeyecek.

TMSF tarafından yapılan açıklamaya göre teminatlar nakit, teminat mektubu, Devlet tahvili, Hazine bonosu ve Hazine kefaletini haiz tahviller şeklinde kabul edilecek.

Nakit teminatların ise Ziraat Bankası İstanbul Ticari Şubesi’nde belirtilen hesaba yatırılması gerekiyor.

Son teklif tarihi ne zaman?

Son tekliflerin 16 Haziran’da verileceği ihale 17 Haziran’da TMSF’nin Büyükdere’deki konferans salonunda yapılacak.