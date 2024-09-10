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TMSF, Bizim Menkul Değerler'i satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bizim Menkul Değerler AŞ'nin (BMD Menkul), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki ve 1 TL nominal değerli 25 milyon adet hissesini 380 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

Haber Merkezi
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TMSF, Bizim Menkul Değerler'i satışa çıkardı
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 380 milyon TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılan işletmenin ihalesi için 19 milyon TL ihale katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.

Veri inceleme tarihi 16 Eylül - 11 Ekim arası olarak tespit edilen BMD Menkul'ün ihalesi için 14 Ekim'e kadar teklif verilebilecek. Kontrolü aynı gruba ait veya bu grupta hakim ortak sıfatını haiz olan birden fazla gerçek ve tüzel kişi ayrı ayrı ihaleye katılamayacak.

Rekabet Kurulu tarafından rekabetin korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat uyarınca yapılacak değerlendirmede aykırılıklar ve sakıncalar belirlenmesi halinde, Rekabet Kurulu tarafından devirle ilgili koşul ve yükümlülükler getirilebilecek veya devre izin verilmeyebilecek.

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