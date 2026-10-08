TMSF, Destek Finans Faktoring'e kayyum olarak atandı

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Destek Finans Faktoring A.Ş., Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) şirkete kayyum olarak atandığını duyurdu. Şirketin yönetim kurulu yeniden oluşturulurken, ticari faaliyetlerin kesintisiz devam ettiği bildirildi.

Destek Finans Faktoring A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, TMSF'nin şirkete kayyum olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Açıklamada, kayyum atama kararının ardından TMSF tarafından şirketin yönetim kurulu üyeliklerine yeni atamalar yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda Cemal Okumuş'un yönetim kurulu başkanlığına, İrem Soydan Güler'in yönetim kurulu başkan vekilliğine, Serdar Karakuş, Gönül Polat ve Kenan Alpdündar'ın ise yönetim kurulu üyeliklerine atandığı bildirildi.

Şirketin genel müdürlük görevine Kenan Alpdündar'ın getirildiği belirtilen açıklamada, atamaya ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından Alpdündar'ın görevine başlayacağı kaydedildi.

Öte yandan, şirket yönetiminin ve temsilinin Fon Kurulu tarafından atanan yeni yönetim kurulu aracılığıyla yürütüleceği ifade edildi.

Açıklamada, şirketin ticari faaliyetlerinin herhangi bir aksama olmaksızın kesintisiz devam ettiği vurgulanırken, sürece ilişkin gelişmelerin KAP üzerinden kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.