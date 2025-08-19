  1. Ekonomim
  TMSF, dev enerji şirketini satışa çıkardı
TMSF, dev enerji şirketini satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'ni satışa çıkardı.

TMSF'nin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki RHG Enertürk paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa sundu.

İhalede muhammen bedel 4,6 milyar TL, ihaleye katılım teminatı 250 milyon TL, şartname ücreti 200 bin TL, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti 500 bin TL olarak belirlendi.

İhaleye katılmak isteyenler 25 Ağustos-19 Eylül 2025 tarihleri arasında veri inceleme ve tesis ziyareti yapabilecek.

Son teklif verme tarihi 22 Eylül 2025 olan ihalede, 24 Eylül 2025 saat 10.00’da teklifler açılacak. Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma yapılacak.

