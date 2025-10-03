TMSF, Ekotürk TV ve Simya Metal'i satışa çıkardı

Fon Kurulu kararıyla satışına karar verilen Ekotürk TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilmiş uydu ve kablo yayın lisansları ile televizyon yayıncılığı faaliyetlerine tahsis edilmiş mal, hak, varlıklar ve sözleşmeleri kapsıyor.

Söz konusu bütünlüğün muhammen bedeli 26 milyon lira, katılım teminatı ise 2 milyon 600 bin lira olarak belirlendi.

Simya Metal Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ise Simya Metal Ltd. Şti.'ye ait taşınır/taşınmazlar, haklar, varlıklar ve sözleşmeleri içeriyor. Bu bütünlük için belirlenen muhammen bedel 1 milyar 154 milyon 100 bin TL, katılım teminatı ise 115 milyon 410 bin TL olarak açıklandı.

Her iki ihale de kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek.

Ekotürk TV ihalesi, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 11.00'de, Simya Metal ihalesi ise 19 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında yapılacak.

İhalelere katılmak isteyenlerin, ilgili ticari ve iktisadi bütünlüğe ait ihale şartnamesini satın alarak her sayfasını paraflayıp, gerekli belgelerle idari ve mali zarflarını sırasıyla en geç 4 Kasım 2025 Ekotürk TV ve 18 Kasım 2025 Simya Metal tarihleri saat 16.00’ya kadar satış komisyonuna elden teslim etmeleri gerekiyor.

Şartnameler, TMSF merkezinden 50 bin TL karşılığında temin edilebilecek.

Ayrıca, her iki bütünlüğe ilişkin bilgi odası ve tesis ziyareti imkanından yararlanmak isteyen katılımcıların 100 bin TL bedel ödeyerek gizlilik taahhütnamesi imzalaması gerekiyor. Bu bedeller hiçbir suretle iade edilmeyecek.

İhaleler sonucunda oluşacak teklifler, TMSF Fon Kurulu onayına sunulacak ve ihale süreci Kurul’un onayıyla tamamlanacak.