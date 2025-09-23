  1. Ekonomim
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), FETÖ davaları kapsamında Hazine’ye devredilen Aydınlı Giyim Grubu’nu 20 milyar 350 milyon TL muhammen bedelle satışa sundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazır giyim sektörünün önde gelen oyuncularından olan Aydınlı Giyim, 306'sı yurt dışında olmak üzere 690 mağazası bulunan şirket geniş ağıyla dikkat çekiyor. Satış kapsamında Aydınlı Hazır Giyim, PLS Marka Pazarlama, PCU Tekstil Mümessillik ve Aydınlı Moda Tekstil şirketlerinin Hazine’ye ait hisseleri devredilecek.

Aydınlı Giyim 20 milyar TL'ye satışta

Hazır giyim sektörünün en güçlü gruplarından biri olan Aydınlı Giyim Grubu da TMSF’nin satış programında. Satışa konu olan Aydınlı Hazır Giyim, PLS Marka Pazarlama, PCU Tekstil Mümessillik ve Aydınlı Moda Tekstil’in tamamı için muhammen bedel 20 milyar 350 milyon TL olarak belirlendi.

TMSF el koymuştu: 690 mağazası bulunan tekstil devi rekor bedelle satılıyor - Resim : 1

İhale şartları belli oldu

Sözcü'de yer alan habere göre 23 Eylül 2025’te yapılacak ihalenin muhammen bedeli 20 milyar 350 milyon TL olarak belirlendi. Katılım teminatı 1 milyar 200 milyon TL, şartname bedeli 200 bin TL, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti ise 2 milyon TL olacak.

TMSF, satış sürecini şeffaf şekilde yürütmeyi ve hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor. Güçlü marka portföyü ve yüksek ihracat hacmiyle öne çıkan Aydınlı Giyim’in satışı, sektör için kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

İstikbal de sırada

TMSF’nin satış programı yalnızca bu ihalelerle sınırlı değil. Mobilya sektörünün önde gelen markalarından İstikbal de ay sonunda ihaleye çıkacak. 30 Eylül’de yapılacak satışın muhammen bedeli 12 milyar 500 milyon TL olarak açıklandı.

