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TMSF, mobilya devini satışa çıkardı! Milyarlarca lira değer biçildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Akfel Gaz Grubu Bütünlüğü" ve İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı.

Haber Merkezi
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TMSF, mobilya devini satışa çıkardı! Milyarlarca lira değer biçildi
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ve İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni satışa çıkardı.

TMSF'nin ihale ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"; Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerco Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ve Avrasya Gaz AŞ’de bulunan hisselerinden oluşuyor.

Bütünlük için muhammen bedel 21 milyon dolar olarak belirlendi. İhaleyi Kazanan”, “İhale Bedeli” dışında, “Şirketler”in 27.06.2025 tarihi itibarıyla 173.668.802,48 dolar ana para meblağlı kredi borçları ile “Şirketler”in kamu borçları ve diğer borçlarından da sorumlu ve ödemekle yükümlü olacak.

İhale 29.07.2025 tarihinde, saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacak.

İstikbal Mobilya

TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki İstikbal Mobilya paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle “Şartname”de belirtilen kayıt ve şartlarla satışa sunacak.

İstikbal Mobilya için muhammen bedel 12,5 milyar TL olarak belirlenirken, ihaleye katılım teminatı 625 milyon TL olacak.

İhale 30 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Teklifler, yatırımcılar ve/veya bunların yasal temsilcileri huzurunda açılacak. Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma yapılacak.

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