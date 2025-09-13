  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TMSF iki şirketi satışa çıkardı
Takip Et

TMSF iki şirketi satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Üniversal Kimya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ile "Üniversal Gözlük Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TMSF iki şirketi satışa çıkardı
Takip Et

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) "Üniversal Kimya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ile "Üniversal Gözlük Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

2 şirket TMSF eliyle satılacak

Fonun kayyum olarak atandığı Üniversal Kimya Sanayi Ticaret AŞ ile Üniversal Gözlük Saat Optik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ şirketlerinin mal, hak ve varlıklarından Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan "Üniversal Kimya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ile "Üniversal Gözlük Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" satışa sunuldu.

209 milyon 100 bin liralık muhammen bedel belirlendi

İki iktisadi bütünlük için belirlenen muhammen bedel, 209 milyon 100 bin lira olarak açıklandı.

İhalede kapalı zarfta teklif verilecek

İhaleye katılabilmek için 20 milyon 910 bin lira teminat ücreti yatırılması ve 14 Ekim saat 16.00'ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor.

İhale 15 Ekim saat 14.00'te TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkezinde yapılacak.

Satış, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandıİstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandıEğitim
Habertürk, Show TV ve BloombergHT, TMSF kontrolüne geçtiHabertürk, Show TV ve BloombergHT, TMSF kontrolüne geçtiGündem
Can Holding'e soruşturma: 121 şirkete kayyum atandı! İşte kayyum atanan şirketlerCan Holding'e soruşturma: 121 şirkete kayyum atandı! İşte kayyum atanan şirketlerEkonomi
Ekonomi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir, riski var mı?
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir, riski var mı?
Demirci halıları Çin ve Amerika pazarına açıldı
Demirci halıları Çin ve Amerika pazarına açıldı
Trabzon’da hamsi tezgahta 100 lirayı gördü
Trabzon’da hamsi tezgahta 100 lirayı gördü
Türkiye’nin en büyük “Tarım Teknokenti” Antalya’da kuruluyor
Türkiye’nin en büyük “Tarım Teknokenti” Antalya’da kuruluyor
Türkiye'nin enerji devi Tüpraş biyoyakıt üretecek!
Türkiye'nin enerji devi Tüpraş biyoyakıt üretecek!
BİSAM hesapladı: Yoksulluk sınırı 90 bin lirayı aştı
BİSAM hesapladı: Yoksulluk sınırı 90 bin lirayı aştı