Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) İstikbal Mobilya ihalesini teklif veren yatırımcı olmaması sebebiyle ihaleyi sonlandırdı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TMSF, İstikbal Mobilya ihalesini uygun teklif gelmeyince sonlandırdı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının satış ihalesinde uygun teklif veren yatırımcı olmaması sebebiyle ihaleyi sonlandırdı.

İstikbal Mobilya için teklif veren çıkmadı

TMSF'den yapılan açıklamada, "Satışı Resmi Gazete, ulusal çapta yayın yapan gazeteler ve TMSF’nin internet sitesinde ilan edilen; Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının 30.09.2025 tarihli satış ihalesinde uygun teklif veren yatırımcı olmaması sebebiyle ihale sonlandırılmıştır. " denildi.

