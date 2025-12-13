TMSF, mevduat sigortası üst limitini 1 milyon 200 bin liraya çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları için uygulanan devlet güvencesi tutarını artırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan Fon Kurulu kararına göre, 950 bin lira olan mevduat sigortası üst limiti 1 milyon 200 bin lira olarak belirlendi,

Yeni düzenlenmenin ise 2026 takvim yılı başından itibaren geçerli olacağı açıklandı.

TMSF kararı, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonlarının yeniden değerleme oranı dikkate alınarak alındı.