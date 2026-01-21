TMSF, Papara'yı satışa çıkardı: İşte ihale bedeli...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), PPR Holding Anonim Şirketi bağlı ortaklıkları paylarının satışı hakkında ihale ilanı yayımladı.

TMSF, kayyım olarak görevlendirildiği PPR Holding AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklık paylarını satışa çıkardı.

İhale ilanına göre Papara Elektronik Para AŞ ile birlikte Papara Teknoloji, Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Papara Menkul Değerler şirketlerinin payları, kapalı teklif ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihale ile satılacak.

İhale için muhammen bedel 4 milyar 270 milyon TL olarak belirlenirken, ihaleye katılmak isteyen yatırımcıların 213,5 milyon TL katılım teminatı yatırması gerekiyor.

Şartname bedeli 300 bin TL, veri inceleme ve tesis ziyareti için alınacak ücret ise 750 bin TL olarak duyuruldu.

Takvime göre yatırımcılar 20 Ocak-6 Şubat 2026 döneminde veri inceleme yapabilecek.

Son teklif verme tarihi 9 Şubat 2026 olarak açıklanırken, teklifler 10 Şubat 2026 tarihinde açılacak ve aynı gün açık artırma gerçekleştirilecek.

İlan metninde ayrıca, şartnamede yer alan koşulları sağlamayanların ihaleye katılamayacağı belirtilirken, başvuru sürecinde teminat ve ödeme işlemlerinin ilgili banka hesaplarına yapılacağı kaydedildi.

Papara'nın faaliyet izni iptal kararı kaldırılmıştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 21 Ocak'ta Papara hakkında aldığı "faaliyet izninin iptali" kararının kaldırıldığını açıklamıştı.

Papara soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen “yasa dışı bahis ve kara para aklama” soruşturması kapsamında şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştı.

27 Mayıs'ta aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı "örgüt liderliği" ile suçlanıyor.

2016 yılından bu yana dijital ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni bulunan şirketin, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal dolaşımına aracılık ettiği öne sürülmüştü.