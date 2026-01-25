TMSF, Pozitif Bank ve Papara Holdingi satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigortası Fonu (TMSF), kara para ve yasa dışı bahis operasyonlarının ardından, Türkiye’nin en büyük holdinglerinden daha fazla sayıda şirket ve malvarlığını yönetir hale geldi. Bugün itibarıyla fonun portföyünde 1.118 şirket bulunuyor.

Fon’un mevcut yapısı, bu kadar geniş bir portföyü uzun süre yönetmeye uygun olmadığı için el konulan şirketler ve varlıklar sık sık satışa çıkarılıyor. BirGün'ün haberine göre fonun internet sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda, Flash TV operasyonunda el konulan Pozitif Bank ve Papara operasyonunda el konulan holding ile araçlar satışa sunuldu.

Pozitif Bank’ın %97’si ve Papara Holding satışta

Fon’un sitesinde yer alan bilgilere daha önce 23 Aralık 2025’te yapılması planlanan Pozitif Bank’ın satış ihalesi 17 Şubat 2026 tarihine uzatıldı. Pozitif Bank’ın yüzde 97’si bu ihaleyle satışa çıkarıldı.

Yine Papara Holding için de ihale açıldı. Papara Elektronik Para Anonim Şirketi, Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi, Papara Teknoloji Anonim Şirketi, Papara Menkul Değerler Anonim Şirketi birlikte satışa sunuldu. En düşük bedel ise 4 milyar 270 milyon TL olarak belirlendi. Son teklif verme tarihi ise 10 Şubat 2026 olarak belirlendi. Ayrıca holdinge ait araçların satışı için de başka bir ihale daha açıldı.

Ne olmuştu?

Flash TV ve Flash TV ve Pozitifbank’ın sahibi Erkan Kork, yasadışı bahis örgütü lideri olduğu suçlamasıyla mart ayında tutuklandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin değeri 6,9 milyar TL’yi bulan malvarlıklarına el konuldu. El konulan şirketler arasında Flash TV, Pozitifbank ve Payfix Ödeme Kuruluşu da yer aldı. Savcılık iddialarına göre Kork, 2014 yılında TroyinBilişim şirketiyle finansal sisteme girdi. Ardından Kork’un yasadışı bahis faaliyetleri yürüttüğü öne sürüldü. Kork’un bahisten elde ettiği gelirlerle Payfix isimli ödeme kuruluşunu kurduğu iddia edildi.

Papara’ya ise mayıs ayında yine kara para aklama ve yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Papara Holding’e ait şirketlere kayyum atandı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında 13 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası talep edildi.