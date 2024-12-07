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TMSF, sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı’nın fon kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 650 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 950 bin liraya yükseltildi.

Haber Merkezi
ANKA
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TMSF, sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti
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TMSF, 650 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını 950 bin liraya yükseltti.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 650 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını, 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere 950 bin liraya yüksetti.

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