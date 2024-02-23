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TMSF, teklifleri kabul etmedi: Hedefevim'in otomobilleri için yeni ihale kararı

TMSF, Hedefevim'e ait aralarında lüks araçların da bulunduğu otomobillerin satışı için yeniden ihaleye çıkılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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TMSF, teklifleri kabul etmedi: Hedefevim'in otomobilleri için yeni ihale kararı
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret AŞ'ye ait otomobiller için düzenlediği ihalede gelen teklifleri kabul etmeyerek yeniden ihaleye çıkma kararı aldı.

TMSF'den yapılan açıklamada, satış komisyonunun, aralarında lüks araçların da bulunduğu otomobillerin satışı için gerçekleştirilen ihalede muhammen bedelin altındaki teklifleri uygun bulmadığı bildirildi.

Açıklamada, TMSF'nin, kayyım olarak görevli bulunduğu tasfiye halindeki Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret AŞ’ye ait otomobiller için ikinci kez ihaleye çıkacağı kaydedildi.

 