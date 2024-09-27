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TMSF tekstil şirketini satışa çıkardı! İhale tarihi belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bir şirketi daha satışa çıkardı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre TMSF Güçbirliği Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü kapalı zarf ve açık artırma usulleri uygulanacak satılacak.

Haber Merkezi
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TMSF tekstil şirketini satışa çıkardı! İhale tarihi belli oldu
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bir şirketi daha satışa çıkardı. TMSF'nin, Güçbirliği Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kapalı zarf ve açık artırma usulleri uygulanacak

Muhammen bedeli 526 milyon lira, şartname bedelinin 50 bin lira, tesis ziyaret izni ücretinin 25 bin lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhale tarihi belli oldu

İhaleye katılabilmek için 52 milyon 600 bin lira teminat ücreti yatırılması ve 12 Kasım saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor.

Tire Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 75 bin metrekare alanlı arsa vasıflı taşınmaz ve üzerindeki bina ve menkulleri kapsayan söz konusu ihale, 13 Kasım saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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