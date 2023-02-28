TMSF, Türk Ticaret Bankası’nı 380 milyona satışa çıkardı

ANKARA (EKONOMİ)-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4 Kasım 2021’de faaliyet izni verdiği ve 10 milyar 924 milyon adet hisseden oluşan Türk Ticaret Bankası’nın yüzde 98,49’una sahip olan TMSF bu hisselerini satışa çıkardı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ihale duyurusuna göre Türk Ticaret Bankası’nın muhammen bedeli 380 milyon lira olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenler 38 milyon lira nakit teminat yatıracaklar. Başvurular 20 Mart 2023’e kadar yapılabilecek. İhale ise 21 Mart saat 10:00 da yapılacak.

İhaleye ancak kendisi ve ortakları 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereği banka kurucularında aranan niteliklere sahip anonim şirketler katılabilecek.