TMSF ünlü baklavacıyı satışa çıkardı

En köklü markalardan biri olan Baklavacı Faruk Güllü (Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ), ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında yeni sahibini arıyor. TMSF tarafından yapılan resmi duyuruda, markaya ait tüm varlıkların ihale usulüyle devredileceği belirtildi.

Satışa konu olan "Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"; şirketin markasından üretim tesislerine, mağaza sözleşmelerinden hak ve varlıklarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Muhammen Bedel: 223.000.000 TL

İhale Tarihi: 8 Nisan 2026

Kapsam: Şirkete ait tüm menkul, gayrimenkul ve fikri mülkiyet hakları.

10 yıl önce kayyum atanmıştı

Baklavacı Faruk Güllü markasına, 2016 yılında gerçekleştirilen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında el konulmuştu. "Terör örgütüne finansman sağlamak", "örgüt üyeliği" ve "örgüt yöneticiliği" suçlamalarıyla yürütülen hukuki süreçlerin ardından şirket yönetimi TMSF’ye devredilmişti. Yaklaşık 10 yıldır kayyım denetiminde faaliyetlerini sürdüren marka, bu ihale ile özel sektöre iade edilerek kamusal tasfiye sürecini tamamlamış olacak.