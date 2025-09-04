  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TMSF yönetimindeki ICRYPEX Türkiye'de işlemler başladı!
Takip Et

TMSF yönetimindeki ICRYPEX Türkiye'de işlemler başladı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'de tüm işlemlerin yapılmaya başlandığı duyuruldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TMSF yönetimindeki ICRYPEX Türkiye'de işlemler başladı!
Takip Et

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) 'kayyum' olarak yönettiği ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'de tüm işlemlerin yapılmaya başlandığı duyuruldu.

Çıkış talepleri geçici olarak durdurulmuştu

TMSF'den yapılan açıklamada, Kurumun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'ye kayyum olarak atandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, TMSF tarafından oluşturulan yeni yönetim kurulunun yatırımcıların haklarının korunmasını öncelik edindiği vurgulanarak, "Bu süreçte, platform içi alım-satım işlemlerine izin verilmiş, ancak güvenlik ve inceleme çalışmaları nedeniyle platform dışına çıkış talepleri geçici olarak durdurulmuştu. 3 Eylül 2025 itibarıyla bütün işlemler gerçekleştirilmeye başlanmıştır." bilgisi verildi.

TMSF, ICRYPEX Türkiye'yi yönetiyor

Yapılan incelemelerde "ICRYPEX" adını taşıyan 2 ayrı şirket tespit edildiği belirtilen açıklamada, TMSF'nin yalnızca ICRYPEX Türkiye'yi yönettiği, El Salvador merkezli ICRYPEX Globalin kayyum tarafından yönetilmediği ve bu nedenle ICRYPEX Türkiye'nin ICRYPEX Global ile ilgili herhangi bir işlem yapması veya aracılık etmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

"Mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla çalışmalar sürüyor"

Açıklamada, yatırımcıların haklarının korunması ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı. 

Kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX ve sahibi Gökalp İçer'in mal varlıklarına, 31 Temmuz tarihinde "suçtan elde edilen gelirleri aklama" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında el konulmuş, 8 Ağustos'ta da TMSF, şirkete kayyum olarak görevlendirilmişti.

Ekonomi
Türkiye'nin demir çelik devi iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti
Türkiye'nin demir çelik devi iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
SON DAKİKA
KKM hesapları 400 milyar TL'nin altına geriledi
KKM hesapları 400 milyar TL'nin altına geriledi
Doğu Karadeniz'in 8 aylık ihracatı 1 milyar doları geçti
Doğu Karadeniz'in 8 aylık ihracatı 1 milyar doları geçti
Bakan Bolat: Bu sene 19,6 milyon ton buğday üretimi bekliyoruz
Bu sene 19,6 milyon ton buğday üretimi bekliyoruz
İPA: İstanbul’da 4 kişilik ailenin yaşam maliyeti 98 bin 775 TL’ye ulaştı
İstanbul’da 4 kişilik ailenin yaşam maliyeti yükseldi!