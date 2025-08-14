  1. Ekonomim
  3. TMSF'den 20,3 milyar liralık satış
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, PLS Marka Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, PCU Tekstil Mümessillik Ticaret Anonim Şirketi ve Aydınlı Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarını 20 milyar 350 milyon liraya satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, PLS Marka Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, PCU Tekstil Mümessillik Ticaret Anonim Şirketi ve Aydınlı Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarını birlikte kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki; 6.750 TL nominal değerli 8 bin adet Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 25 TL nominal değerli 48 bin adet PLS Marka Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, 30 bin TL nominal değerli 200 adet PCU Tekstil Mümessillik Ticaret Anonim Şirketi, bin 250 TL nominal değerli 8 bin adet Aydınlı Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının ihalesi için 20,3 milyar TL muhammen bedel öngörülüyor.

Muhammen bedel 20 milyar 350 milyon lira olarak belirlenen ihalede veri inceleme tarihi 18.08.2025-19.09.2025 olarak açıklandı. Son teklif verme tarihi 22 Eylül 2025 olan ihaleye katılım teminatı ise 1,2 milyar lira.

