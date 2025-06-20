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TMSF'den 9.3 milyonluk araç satışı: Naksan Grubu'nun 26 aracı satışa çıktı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Holding AŞ'ye ait 21, Akkoza Mensucat Sanayi AŞ'ye ait 4 ve Ansa Otomasyon Ltd. Şti'ye ait 1 adet olmak üzere çeşitli marka ve modelde 26 araçtan oluşan Naksan Grubu Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Haber Merkezi
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TMSF'den 9.3 milyonluk araç satışı: Naksan Grubu'nun 26 aracı satışa çıktı
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, muhammen bedeli 9,3 milyon TL olarak belirlenen Naksan Grubu Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesine katılabilmek için 933 bin TL teminat sunumu gerekiyor. İhale 16 Temmuz'da yapılacak.

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