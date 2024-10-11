TMSF'den indirimli lüks araç satışı: Listede Bentley, Mercedes, Porsche ve Audi var! İşte fiyatları

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yeni muhammen bedellerle araç ihalesi düzenleyecek.

TMSF daha önceki ihalelerde satılmayan araçları farklı oranlarda indirim yaparak yeniden satışa çıkardı.

İhale 7 Kasım'da

Aralarında Bentley, Mercedes, Porsche gibi lüks markaların da bulunduğu otomobiller, 7 Kasım'da TMSF’nin Esentepe’de bulunan binasında düzenlenecek ihale ile satılacak.

İşte lüks araçların teminat tutarları

Satış ihalesine konu araçların teminat tutarları şöyle:

1) 06HRB95 plakalı Bentley marka araç için 241.320.- TL,

2) 31ADU951 plakalı Renault marka araç için 17.320.-TL,

3) 31TS022 plakalı Volkswagen marka araç için 12.800.-TL,

4) 34BCK30 plakalı Porsche marka araç için 171.360.-TL,

5) 34BIG697 plakalı Ford marka araç için 30.520.-TL,

6) 34DDA507 plakalı Mercedes-Benz marka araç için 115.960.-TL,

7) 34DDD185 plakalı AUDI marka araç için 150.800.-TL,

8) 34NZR79 plakalı BWM marka araç için 156.760.-TL,

9) 34TK906 plakalı Ford marka araç için 9.280.-TL.

TMSF dolandırıcılara karşı uyarmıştı

Öte yandan TMSF, lüks araçları ucuza ayarlayabileceğini iddia eden dolandırıcılara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.

TMSF'den yapılan açıklamada “Kamuoyunda ‘çantacı, aracı, komisyoncu’ gibi isimlerle tanımlanan kötü niyetli şahıslara karşı dikkatli olunması gerektiği, duyurusu yapılmadan, çok düşük bedellere araç alınmasının mümkün olmadığı” vurgulanmıştı.