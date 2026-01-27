TMSF’den rekor ihale: Boyteks 14.3 milyar liraya satışa çıkarıldı

Hüseyin GÖKÇE - ANKARA

Muhammen bedelin 14 milyar 300 milyon lira olarak belirlendiği ihalede, teminat tutarı ise 700 milyon lira olacak. Verileri incelemek ve tesisi ziyaret etmek isteyen katılımcılar ise 1.5 milyon lira ödeyecekler.

Son teklif verme tarihinin 30 Mart olarak belirlendiği ihale 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. İhale kapsamında 1 lira nominal değerli 150 milyon hisse satılacak.