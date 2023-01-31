TMSF’den satılık serbest bölge

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) Denser Denizli Serbest Bölge Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı.

Muhammen bedeli 69 milyon 500 bin lira olan ihale kapsamında, Denizli Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş’nin maliki olduğu gayrimenkuller, menkuller ve sözleşmeler satışa konu olacak.

İhaleye katılabilmek için 6 milyon 950 bin liralık teminat yatırılacak. Teminat nakit olabileceği gibi, teminat mektubu, devlet tahvili, hazine bonosu ve hazine kefaletli tahviller olabilecek.

FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihaleye katılamayacak.