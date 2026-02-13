TMSF’den satış kararı: Akaryakıt istasyonları satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Bartın Akaryakıt İstasyonları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışına ilişkin ihale ilanı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bartın Akaryakıt İstasyonları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Bartın ilinde akaryakıt ve otogaz bayilik sözleşmelerine istinaden işletilmekte olan iki adet akaryakıt istasyonunu işletme faaliyetlerine özgülenmiş bulunan mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.

İhalede muhammen bedel 97 milyon 400 bin lira, katılım teminatı ise 9 milyon 740 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için en geç 10 Mart 2026 saat 16.00'ya kadar kapalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 11 Mart 2026'da saat 11.00'de fonun İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.