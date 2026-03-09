İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Enflasyon-kur makası ihracatçının rekabetini aşındırıyor

YENER KARADENİZ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, son yıllarda enflasyon ile döviz kuru arasındaki dengenin bozulmasının ihracatçıların rekabet gücünü zayıflattığını söyledi. Türkiye’nin üretim ve ihracat gücünün korunabilmesi için kur ile enflasyon arasındaki ilişkinin dengeli seyretmesi gerektiğini belirten Avdagiç, mevcut makasın ihracatçı üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ifade etti. Avdagiç, Dünya Mobil Kongresi’nde (MWC 2026) gazetecilerin sorularını cevapladı. Kur ve enflasyon arasındaki makasın ihracatçı rekabetçiliğine etkisi konusunda Avdagiç, bunun öneli bir konu olduğunun altını çizerek, “Birkaç senedir yaşanan enflasyon-kur makasından dolayı yurt içindeki ihracatçının rekabetçiliği aşındı. Bundan sonra enflasyonla kur arasındaki korelasyonun paralel gitmesi, hatta bir miktar kur lehine bir sürecin devreye girmesinin, Türkiye'nin rekabetçiliği açısından önemli olacağını düşünüyoruz” dedi.

Sanayinin GSYH’deki payı yüzde 20’nin üzerine çıkmalı

Son yıllarda Gayri Safi Yurt İçi Hasılası içinde pay8 gerileyen sanayi sektörü hakkında da konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Bizim büyük bir emekle kurduğumuz sanayimizin üzerine bir şeyler koymamız gereken bir dönemdeyiz. Bu anlamda rekabetçiliğimizi kaybetmememiz gerekiyor. Sanayinin Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası içindeki oranını mutlaka yüzde 20'lerin üzerine süratle çıkarmamız lazım. İTO olarak üyelerimizle birlikte bu dönüşümün altyapısını oluşturacak somut adımlar üzerinde çalışmalarımızı bakanlıklarımızın destekleriyle sürdürüyoruz. Süreçlerimizi gözden geçireceğiz, iyileştirmeler yapacağız, verimliliğimizi artıracağız” değerlendirmesinde bulundu. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin 2025’teki yüzde 3,6’lık büyümesini de değerlendirerek, sürdürülebilir büyüme için yatırım ve ihracatın büyümeye daha fazla katkı vermesi gerektiğini söyledi. Avdagiç, yatırım ikliminin güçlendirilmesi ve imalat sanayine yönelik uygun maliyetli finansman kaynaklarının artırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Enflasyonda en büyük güç tüketicide

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Ramazan ayında haksız fiyat artışlarına karşı, tüketicinin tüketimden gelen gücünü her daim kullanmalarının en etkili çözüm olacağını belirtti. Avdagiç, şunları söyledi: “Fiyat artışı konusunu ikiye ayırmak lazım. Çok sayıda üretici Ramazan ayı boyunca fiyatını artırmayacağını açıkladı. Bunun için de çok önemli bakliyat firmaları, satıcılar var. Onları görmek lazım ama diğer taraftan bunu fırsata çevirip fiyatlarını yukarı çıkaranlar var. Benim buradaki önerim ve tavsiyem, daha evvel de bunu birkaç defa gündeme getirdik. Tüketici tüketimden gelen gücünü her daim çok etkili kullanmalı. Enflasyon sürecinde yine en büyük güç bana göre tüketicide. Tüketici bu konuda olumlu yaklaşımı gösteren, makul bir duruş sergileyen ürünleri bu politikaya uygun bir şekilde satan satıcıları alım yaparak desteklemesi sonuç verecektir.”

Hafif ticaride yerlilik oranı %40’ın altına düşmemeli

Geçtiğimiz hafta açıklanan Togg'un yeni modellerine ilişkin soruya da yanıt veren Şekib Avdagiç, “İki modelden bahsetti Fuat Tosyalı Bey. Bir tanesi daha küçük segment bir otomobil. Bir de bir ticari model. Sabırsızlıkla bekliyoruz, ümit ediyoruz. Togg milli bir şirketimiz. Tabii Togg’un başarılı olması, pazarda daha çok pay alması hepimizi mutlu edecek bir olay” dedi. Avdagiç, "Türkiye toplam hafif ticari araç satışları içindeki yerlilik oranının yüzde 40'ların altına düşmemesi gerekiyor. Yeni devreye giren projeler var. Yine mevcut projeleri biten firmaların bu sene devreye giren yeni projeleri var. Satışta yerlilik oranı dengesinin yeniden sağlanmasını ümit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Derdimiz kaynağımızın kendi ülkemizde kalması”

Geçtiğimiz haftalarda amacından saptırılan yurtiçi ve yurtdışı turist harcamaları açıklaması konusunda da konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Turizm sektörü olarak genel anlamda yatırım konseptimizi hem yabancı hem yerli turist için gözden geçirmemiz gereken bir dönemdeyiz. Benim gündeme getirmeye çalıştığım konu Türkiye’deki yatırımcıların süreci iyi analiz ederek, Türk vatandaşları için yurt içi turizmi tekrar cazip hale getirmek üzere fiyat politikalarını, konseptlerini gözden geçirmeleri. Çünkü hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Tabii ki vatandaşımız yurt dışına da gidecek. Derdimiz, kendi kaynağımızın kendi ülkemizde kalması. Burada gene altını çiziyorum. Yabancı turisti ülkemize çekerken, elimizdeki potansiyeli de korumamız lazım” ifadelerini kullandı.