Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Afet Lojistik Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti. TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran’ın başkanlığında, Denizcilik Meclisi, Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi, Sivil Havacılık Meclisi ve Ulaştırma ve Lojistik Meclisi’nin katılımlarıyla TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıda, afetin ardından lojistik planlamanın ne kadar büyük önem arz ettiği, lojistik sektörünün ne kadar stratejik bir sektör olduğuna dikkat çekildi.

Toplantıda, arama kurtarma ekipleri ile gönüllülerin afet bölgesine ve bölge içinde ulaşımına, ayni yardım malzemelerinin bölgeye aktarılmasına ve depolanmasına ve son nokta dağıtımının sağlanmasına ilişkin deneyimler aktarıldı.

Deprem bölgesindeki afet lojistiğinin doğru bir şekilde kurgulanmasına, kamu ve STK’lar arasında eşgüdümün sağlanmasına yönelik öneriler değerlendirildi.