TOBB Başkanı: Finansman maliyetleri ile krediye ulaşmadaki güçlükleri aktardık, çözülmesini bekliyoruz

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bugünün şartlarında, ekonomik şartlarda üretim yapmaya, almaya, satmaya devam eden her kardeşim madalya almaya hak ediyor” dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bordo Salonu'nda düzenlenen Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın 100'üncü yıl programına; Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Bağımsız Milletvekili İsmail Akgül, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Program kapsamında TSO'nun 100 yıllık tarihini anlatan sinevizyon gösterimi ile halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

"Banka genel müdürleri ile Merkez Bankası Başkanı ile bir araya geldim, finansmana ulaşmadaki zorlukları anlattık"

"Bugünün ekonomik şartlarında üretim yapmaya, almaya, satmaya devam eden her kardeşim madalya almayı hak ediyor. Dünyada çatışmaların, ticaret savaşlarının yoğun olduğu bir dönemde Türkiye'de de biz üretim yapmaya, almaya, satmaya çalışıyoruz. Sıkıntılarımız var mı, var. Ankara'da daha geçen hafta bankalar genel müdürleriyle, Merkez Bankası Başkanı ile bir araya geldim. Sizlerin dertlerini, sıkıntılarını aktardık. Burada özellikle finansmanın maliyeti, finansmana ulaşmaktaki zorluklarımızı kendilerine anlattık. İnşallah yakın zamanda çözülür diyoruz."

"Türkiye'deki yaklaşık 600 bin üyemize kefil olduk"

Kredi Garanti Fonu aracılığıyla borsa ve oda üyelerine yönelik destekler ile "Nefes Kredisi"nden bahseden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle dünyada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak bir ilki yapıyoruz. Gün öyle bir güne döndü ki babanın oğula, kardeşin kardeşe, komşunun komşuya kefil olmadığı yerde, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası üyesiysen sana kefil oluyoruz bankaya karşı. Diyoruz ki bankaya, 'Buna krediyi ver, yüzde 85'inin riski benden, yüzde 15'i de senden.' diyoruz. Dünyada bunu yapan yok. Bu kapsamda Türkiye'deki yaklaşık 600 bin üyemize kefil olmuşuz. Bunlar banka kredisine rahatlıkla ulaşabildiler."

Hisarcıklıoğlu, içinde bulunulan durumun geçici olduğunu dile getirerek, "Gelecek bugünden daha iyi olacak çünkü biz iş insanıyız. Bir de inancımız gereği umutsuz olamayız. Gelecek bugünden daha iyi olacak, haberiniz olsun. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi bozmayalım." dedi.