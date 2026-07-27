73 oda ve borsaya TOBB akreditasyonu sertifikası verildi

ANKARA (EKONOMİ)

TOBB Genel Merkezinde yapılan törenin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB’un ekonomiye dair görüşlerine her zaman kıymet verdiklerini belirterek, “Bunların doğrultusunda gerekli dokunuşları yapıyoruz” dedi. TOBB’un gümrük kapıları modernizasyonu programının İslam ülkelerine yayılması için çalışmalar başladığını belirterek, bunun başarılı bir örnek olarak yaygınlaşmasından memuniyet duyduğunu anlattı.

Küresel gelişmelerin çok hızlandığını, sayısallaşma ve yeşil dönüşümün büyük dönüşümler getirdiğini anlatan Ömer Bolat, ticaret savaşlarının, sıcak çatışmaların, jeopolitik gelişmelerin de küresel büyümeyi etkilediğini, salgın ve diğer kırılmaların da olumsuz etki yarattığını vurguladı.

Türkiye’nin bu kriz bölgesinde istikrarlı bir görünüm sergilediğini ve modernleşmesini sürdürdüğünü söyleyen Bolat, “Bu sıkıntılı dönemde istikrarı, ekonomiyi korumak temel görevlerimiz arasında bulunuyor. Çok şükür ülkemiz büyümesini devam ettirmiştir” diye konuştu. Ukrayna STA’sının bu ülkenin parlamentosunda kabul edildiğini, İngiltere ile STA’nın hizmetlere genişletilmesi yanında diğer ülkelerle STA, tercihli ticaret ve ticaret anlaşmaları yapılma çalışmalarını aktaran Bolat, AB’deki korumacılık dalgasına karşı Türkiye’nin etkilenmemesi için yoğun müzakere yürütüldüğünü belirten Bolat, geniş bir anlamda çalışmaların sürdüğünü anlattı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: En iyisiyiz

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında 289 oda ve borsanın akredite durumda olduğunu, hedefin tüm oda ve borsalar olduğunu belirterek, akreditasyon sisteminin daha iyi hizmet anlamına geldiğini, TOBB’un değişim ve dönüşüm ortamında öncü rolünü gösterdiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Akreditasyon sistemi sayesinde, Oda-Borsalarımız, kendilerini dönüştürüyor ve geliştiriyorlar. Proje üretiyor, yurtdışına açılıyor, illerine ve ilçelerine kaynak sağlıyorlar. Şu ana kadar 2.750’den fazla proje yaptılar. 30’dan fazla ülkenin Odalarıyla-Borsalarıyla beraber proje yürütüyorlar. Hatta yaptıkları projelerle, tüm dünyadaki Oda-Borsaların katıldığı yarışmalarda ödül alıyorlar” dedi.

TOBB’un geliştirdiği akreditasyon sisteminin örnek olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mütevazi olmayacağım. Tüm dünyaya bizim sistemi ihraç edecek konuma geldik. Uluslararası platformda tanıtmaya başladık. Mesela Türk Cumhuriyetlerinden, Avrupa’dan, İslam ülkelerinden talepler var. Sizleri örnek almak, Oda-Borsa sistemimizi öğrenmek istiyorlar. Bilgi ve deneyimlerimizi onlarla da paylaşmaya başladık. Hatta bizim sistemimizi yürürlüğe koyan ülkeler oldu. İslam Ticaret ve Kalkınma Odası, Suudi Arabistan Odalar Birliği ve Dünya Odalar Federasyonu-WCF ile ortak çalışmalar başlattık.Ben, bu olağanüstü dönüşümü ve başarıları gerçekleştiren, tüm Oda-Borsalarımızla iftihar ediyorum, sizlerle gurur duyuyorum. Şunu çok açık bir şekilde ifade edeyim. Türk Oda-Borsa sistemi dünyanın en iyi 3 Oda-Borsa sisteminden biri olmuştur, hatta en iyisi olmuştur.”

TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz da konuşmasında, sürekli iyileştirmeye dayalı bir sistem kurulduğunu vurgulayarak, bağımsız denetim kuruluşlarınca sistemin denetlendiğini, yeni standartlarla iyileştirmeler yaptıklarını vurguladı.

Sertifikalar verildi

Konuşmaların ardından, 11’i ilk kez akreditasyon sertifikası almaya hak kazanan 73 oda ve borsaya sertifikaları verildi. Daha önceden sertifika almaya hak kazanmış olan 4 oda ve borsa en üst seviye olan 7 yıldız sertifikası almaya hak kazandı.