TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bankalarımızdan daha vicdanlı davranmalarını bekliyoruz

Eskişehir/Ali Baş

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Faizde çıkış oldu mu anında yansıtıyor bankalar. İndirim olunca 1 ay, 2 ay gecikmeli yansıtıyorlar. Bugünkü devirde yüzde 60 para kazanan var mı içinizde? Var mı? Varsa bana da söylesinler, ben de gidip yapayım o işi. Böyle bir para kazanma yok!

Bu bankalar yüzde 60 faiz alıyorlar ama çıkarken 1 günde yansıtıyorlar, indirirken 2 ay bekliyorlar. Kredi faizlerini yüksek tutuyorlar. Mevcut kredi limitlerinizi bile kullanırken zorluk çıkartıyor bankalar. Böyle olunca da piyasada ödemeler dönmüyor değerli kardeşlerim. Çekimiz, senedimiz ödenmiyor. Bankalarımızdan daha vicdanlı davranmalarını talep ediyoruz.” dedi.

Fabrikalar firmalar milli servetimiz sahip çıkalım

Geçen hafta Merkez Bankası Başkanı ve banka genel müdürleri 365 oda ve borsa başkanıyla Ankara'da bir araya geldiklerini hatırlatan Hisarcıklıoğlu “ Size anlattıklarımın aynısını orada da ifade ettik. Şunu asla unutmayınız. Bu fabrikalar, bu firmalar Türkiye'nin milli servetidir. 86 milyonun malıdır. Bunlara sahip çıkmak sizin görevinizdir. Dolayısıyla ülkemiz üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini korumalıdır.

Reel sektörü destekleyecek önlemler istiyoruz

Özellikle ihracat reeskont kredi hacminin 3 aylık ihracata denk getirilmesini istedik. Döviz dönüşüm desteğinin hem artırılmasını hem hızla ihracatçılarımıza ödenmesini talep ettik. Yüksek enflasyonla mücadelede de kararlı biçimde sonuna kadar arkasındayız. Yüksek enflasyondan en çok şikayetçi olan kesim biziz. Bunu zayıflatmayacak, reel sektörü destekleyecek önlemler talep ediyoruz.” diye konuştu.

Umutsuz değilim, zorlukları beraber aşacağız

Hisarcıklıoğlu şu görüşlere yer verdi:

“Ben asla umutsuz değilim. Gerek inancım gereği gerek yaptığım iş gereği! Onun için geleceğimiz daha iyi olacak değerli kardeşlerim. Yeter ki biz bir ve beraber olalım. Allah da rahmetini ve bereketini verecektir. Sırt sırta, gönül gönüle bu zorlukları hep beraber aşacağız.

Benim sizden özellikle ricam, ne olur birbirinizi öteki diye görmeyin. Yaratan hepinizi farklı yaratmış. Onun için ne olur, kimsenin etnik kökenine, kimsenin mezhebine, fikrine, inancına, siyasi görüşüne bakıp da ötekileştirmeyin. Biz birbirimize muhtacız. 86 milyon, biz birbirimizin kardeşiyiz. Birbirinizi sevin. Allah sizden sevgiyi istemiş. Bunu kullanın! Nefret duygusunu kullanmayın.

Eskişehir Ticaret Odası 5 yıldız

Eskişehir’e ve Eskişehir Ticaret Odasına da övgüler yağdıran Hisarcıklıoğlu “Uluslararası akredite kuruluşu diyor ki ‘Eskişehir Ticaret Odasının verdiği hizmet kalitesi tam 5 yıldızlı’

Peki dünyada 5 yıldızlı odalar neresi diye baktığınız zaman Paris, Londra, Berlin Odalarının üyelerine vermiş olduğu hizmet kalitesi onlarında 5 yıldızlı. Yani Eskişehir'imiz Paris ile Londra ile Berlin ile yarışır halde.