TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bölgemizin ticaret üssü olmasını istiyoruz

Türkiye-Türkmenistan İş Forumu, TOBB ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu işbirliğinde, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleler'deki forumda, Türkmenistan'ın geniş kapsamlı bir sanayileşme ve kalkınma hamlesi başlattığını söyledi.

Türkmenistan'ın, bu vizyona uygun kararlı adımlarla Orta Asya'da çekim merkezi haline geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Türk firmalarının Türkmenistan'da üstlendiği proje sayısı 2 bine yaklaştı. Bu projelerin değeri de 51 milyar dolar civarıdır. Türkmenistan, Türk özel sektörünün dünyada en fazla proje üstlendiği ülkelerin başında geliyor. Türk müteşebbislere duydukları güven ve itimattan dolayı Hörmetli President'e teşekkür ediyorum. Sizin destekleriniz sayesinde Türk müteahhitlik şirketleri dünya ölçeğinde ikinci sıraya yükseldi."

Heyetle gelen Türkmen firmalarının da artık sanayi üretimi dahil büyük ölçeklerde Türkiye'ye yatırım yapmalarını istediklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bundan sonra da şirketlerimizin, Türkmenistanlı şirketlerle birlikte üçüncü ülkelerde de iş yapmalarını hedeflememiz gereklidir. Bunu yapan girişim gruplarımız var, sayılarını daha da artırmamız gerekli." diye konuştu.

Türkmenistan'ın, ulaştırma ve taşımacılık alanında da uluslararası bir merkez olma yolunda hızla ilerlediğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Dün Hazar için 'bizi ayıran deniz' diyorduk. Sayenizde Hazar, bundan sonra 'bizi birleştiren deniz' olacak. Bu fırsatı ortak kazanca dönüştürmek de elimizde. Bunun için Türkmenistan'daki liman maliyetlerini de düşürdüğünüz için ayrıca teşekkür ederiz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Türkmenistan'ın sınırlarını yabancı sürücülere transit geçişe açmasının da çok olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayarak, "Yine birlikte çalışarak tarihi İpek Yolu'nu geniş tren ağlarıyla, kara yolu ulaşım hatlarıyla, enerji koridorlarıyla yeniden canlandırmak, bölgemizin ticaret üssü olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Trans-Hazar Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için de çok çalıştıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu konuda Türkiye özel sektörü olarak katkı vermeye hazırız. Bunları yaparsak, Çin-Avrupa hattındaki taşımalarda Orta Koridor'un, yani bizim coğrafyanın öne çıkmasını da sağlarız. Dünya büyük bir değişim içinde. Küresel ekonominin ağırlık noktası, artık batıdan doğuya kayıyor. Böyle bir ortamda Türkiye ile Türkmenistan'ın işbirliği bütün bölgenin kaderini değiştirecektir. Zira, Türkiye ve Türkmenistan, bu bölgenin lider aktörleridir. Birlikte Türk coğrafyasını huzurun ve refahın merkezi haline getirebiliriz. Türk dünyasına yeni ufuklar açabiliriz. Bugün burada tek milletin farklı iki devleti olduğumuzu bir kez daha teyit ettik."