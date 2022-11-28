TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, CACCI Başkan Yardımcılığı’na yeniden seçildi

Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu’nun (CACCI) Başkan Yardımcılığı görevini 2014’ten bu yana yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2023-2024 yılları için yeniden seçildi.

Avustralya’nın Melbourne şehrinde yapılan konsey toplantısında, mevcut Başkan Samir Modi ise görevini Avustralya’dan Peter Mcmullin’e devretti.

Tayvan'da, 10 ulusal ticaret odası tarafından 1966 yılında kurulan Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu, 28 ülkeden yaklaşık 3 milyon şirketi temsil ediyor.