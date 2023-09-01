TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Devletimizin kasasına 1 milyar dolar kazandırmış olduk

Türkiye'nin Gürcistan'a açılan sınır kapısı Türkgözü Gümrük Kapısı'nın modernize edilerek yeniden hizmete girmesi nedeniyle, gümrük binası önünde kurulan platformda açılış programı düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, sınır kapısının, modernize edilmesiyle Türkiye'nin Kafkaslara ve Asya'ya daha güçlü bir şekilde bağlanmasını sağlayacağını söyledi.

Ticaretin rotasının Ardahan'a çevrilmesinin iş dünyası açısından önemli olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Kara gümrük kapılarını yap-işlet-devret modeliyle modernize etmeye başladık. Bunu yaparken devlete tek kuruş maliyet yüklemedik. Kamu bütçesinden tek bir kuruş harcama yaptırmadık. Üstelik, daha etkin ve hacimli çalışan kapılar sayesinde, devletin vergi gelirleri katlanarak arttı. Bugüne kadar 12 sınır kapısını en ileri teknolojiyi kullanarak tamamen yeniledik ve ülkemize kazandırdık. Modernize ettiğimiz kapılarda, bekleme süreleri yarı yarıya azaldı." dedi.

Hisarcıklıoğlu, gümrük kapıları için yapılan yatırımlar sayesinde geçiş hacminin katlanarak arttığını belirtti.

Oda ve borsa camiası olarak, 660 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını ve Türkgözü Gümrük Kapısı'nı modernize etmek için de 180 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Devleti bu kadar para harcamaktan kurtardık. Bu kapılardan elde edilen gelirden de devletimiz 340 milyon dolar daha fazla vergi geliri sağladı. Demek ki oda-borsa camiası olarak, devletimizin kasasına 1 milyar dolar kazandırmış olduk. Bundan da sadece devlet değil, özel sektörümüz ve üyelerimiz de kazandı. Ülkemizden kara yolu ile yapılan ihracatın yüzde 85'i, modernize edilen bu kapılardan geçiyor. Yeni kapılar sayesinde, mal taşıyan tırların bekleme süreleri kısaldı. Özel sektörümüz navlun masrafından tasarruf etti. Ülkemize gelirken, Türkiye'nin görünen ilk yüzü olan çağdaş, güvenli ve konforlu tesislerimizle, ülkemizin prestijini de yükselttik. Kamu ve özel sektör ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz bu proje, dünyada da büyük beğeni topladı."

Hisarcıklıoğlu, gümrük projelerinin dünya genelinde bir öneme sahip olduğunu ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilk defa, Türkiye'nin bir projesi, dünya çapında en iyi örnek olarak seçildiğini söyledi.

"Tecrübe ve bilgimizi dünyaya ihraç etme noktasına geldik"

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerdeki ticaret ve sanayi odaları ile yeni bir girişim başlattıklarını da vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bütün dünyaya 'eğer sınır geçişlerinizi hızlı ve güvenli hale getirecekseniz, Türkiye'nin yaptığı gibi yapın' dediler. Tecrübe ve bilgimizi dünyaya ihraç etme noktasına geldik. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan 57 İslam ülkesindeki kara gümrük kapılarını modernize etmeyi amaçladık. Yakında faaliyete geçecek bu ortak iştirakimizle birlikte küresel piyasalarda da ismimizi duyurmuş olacağız. TOBB olarak Gürcistan sınırında daha önce Ardahan'da Çıldır-Aktaş, Artvin'de Sarp kapılarını modernize etmiştik. Bugünden itibaren başta Gürcistan olmak üzere, Kafkaslar ve Orta Asya'ya, Türkgözü ile daha güçlü şekilde bağlanmış olacağız. Türkgözü Gümrük Kapısı'nın, Ardahan başta olmak üzere bölgemize ve ülkemiz ekonomisine, tüccar ve sanayicisine hayır ve bereket getirmesini diliyorum."