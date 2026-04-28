TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, döviz dönüşüm desteğinde artırım ve uzatma istedi

ANKARA (EKONOMİ)

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği, korumacılık eğilimlerinin arttığı ve ihracat pazarlarında rekabetin sertleştiğini belirtirken, Türkiye’nin üretim ve ihracat odaklı büyüme hedeflerini sürdürebilmesi için reel sektörümüzün rekabet gücünün korunmasının kritik önem taşıdığına vurgu yaptı.

Desteğin en az 1 yıl daha uzatılmasına ihtiyaç olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Bununla birlikte, mevcut yüzde 3’lük döviz dönüşüm desteği hem oran itibarıyla yetersiz kalmakta hem de uygulama şartları reel sektör açısından ağır işlemektedir. Uygulamanın daha sade, erişilebilir ve öngörülebilir hale getirilmesi; destek oranının ise artırılması gerekmektedir” dedi.

Hisarcıklıoğlu, bu yönde atılacak adımların, sanayicilere ve ihracatçılara moral vereceğini, firmaların finansman koşullarını destekleyeceğini ve ihracat hacmine olumlu katkı sağlayacağını aktardı.