TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Dünyada kim lider olacak derseniz, dünyayı doyuranlar lider olacak

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası'nın yeni hizmet binasının açılışına katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, Sakarya Ticaret Borsasının kuruluş sürecini ve yeni hizmet binasının yapım aşamalarını anlatan kısa film gösterimi yapıldı. Programda konuşma gerçekleştiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Sakarya 126 bin hektar tarım arazisine bağlı bir şehrimiz. Sulanan alana baktığımız zaman yüzde 43’ü sulanıyor. Yıllık 95 bin ton fındık üretimiyle Türkiye 3’üncüsü, dış mekan süs bitkiciliğine baktığımız zaman Türkiye’de birinci, mısırda yılda 380 bin ton üretim var, Ayva üretiminde Geyve yüzde 60 ile Türkiye birincisi, yılda 14 bin ton bal kabağı üreterek Türkiye lideri kısaca tarımda ülkede lider şehirlerden bir tanesi Sakarya’dır. Buradaki ticaret borsamızda Sakarya tarımını hizmetindedir. Yeni hizmet binası vizyon işidir, eski binayı yıktık yeni hizmet binasını Sakarya tüccarı, esnafı kazanmış oldu. Makam gelip geçici ama bu hizmet binası kalıcı olacak. Borsamız bir asrı geçkin Sakaryalı tüccarın ve esnafın hizmetindedir" dedi.

"Sakarya Ticaret Borsası tam 5 yıldızlı hizmet veriyor"

Sakarya Ticaret Borsasının hizmetlerini değerlendiren Hisarcıklıoğlu, "Eskiden standart hizmet yapardık ve dedik ki, ‘Dünyada borsacılık nasıl oluyor, odalar nasıl hizmet ediyor’ baktık ki odalarda oteller gibi yıldızlama sistemi kullanıyor. Bu çerçevede İngiltere’de bir akreditasyon kurumunu seçtik ve teste tabi tuttuk. Vermiş olduğumuz hizmet Avrupalı rakiplerimize göre nasıl olduğunu görmek için. Uluslararası akredite kuruluşu gelir denetler daha sonrasında denetlenen yerin yıldızını verir bize söyler bizlerde kuruluşa söyleriz. Sakarya Ticaret Borsası tam 5 yıldızlı hizmet veriyor" diye konuştu.

"Dünyayı doyuranlar lider olacak"

Türkiye’nin coğrafi konumu itibariyle tarım ve hayvancılığa yatkın bir yer olduğunu ve dünyada bu sektörün azaldığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Tarım ve hayvancılığın işi meşakkatli ama dünyada kim lider olacak derseniz, dünyayı doyuranlar lider olacak. Çünkü dünya nüfusu her yıl bir Türkiye kadar artıyor, her yıl iki Türkiye kadar da zenginleşiyor, az gelirliden orta gelirli gruba geçiyor. Orta gelirli olanlar tüketici, doğanlar tüketici yani tarım ve hayvancılığın en kritik noktası. Allah bize çok müthiş bir coğrafya vermiş bunun kıymetini bilmemiz lazım, ısrarla devam etmemiz lazım ve sadece coğrafyamızı doyurmak değil bütün dünyayı doyurmakta elimizde" şeklinde konuştu.

"Artık model almıyoruz, modelimizi satıyoruz"

Ticaret borsalarıyla ilgili dış ülkelere örnek olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "İslam ülkesi ticaret sanayi odaları bizde misafirdi Ankara’da dediler ki, ‘Biz ticaret borsalarını örnek almak istiyoruz İslam ülkelerinde. Siz muhteşem yapıyoruz, siz yapıyorsunuz, bize yol gösterin’ dediler. Bu çerçevede elimizden geleni yapıyoruz. Artık model almıyoruz, modelimizi satıyoruz" ifadelerini kullandı.