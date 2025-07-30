TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Emek yoğun sektörler zorda, kısa çalışma ödeneği yeniden devreye alınmalı

ANKARA(EKONOMİ)

Ekonomide yaşanan sıkıntıların reel sektöre etkilerinin azaltılması amacıyla sivil toplum örgütlerinin talepleri sürüyor. Bu kapsamda son olarak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kısa çalışma ödeneğinin yeniden getirilmesi dahil, bir dizi talepte bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, firmaların Türkiye’nin milli serveti olduğunun altını çizerek, Türkiye’nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunması gerektiğini bildirdi.

"Kısa çalışma ödeneği yeniden devreye alınmalı"

Emek yoğun sektörlerin zor durumda olduğunu, özellikle; tekstil/hazır giyim, deri/ayakkabı ve mobilya gibi sektörlere ek destekler verilmesi gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Pandemi döneminde olduğu gibi kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği yeniden devreye alınmalı. Ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için KOBİ’ler öncelikli olmak üzere reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı” dedi.

Hisarcıklıoğlu, ticari kredilere ve ticari kredi kartlarına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.