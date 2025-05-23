TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Finansman ana sorun, KOBİ’lere destek programı bozmaz

Mehmet KAYA

ANKARA – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile ilgili bakanların katıldığı Türkiye Ekonomi Şurası Ankara’da yapıldı. Şurada, iş dünyası belirlediği sorunları ve çözüm önerilerini bakanlara aktardı.

Şuranın açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ana sorunlara yönelik rapor sunulacağını ancak temelde en büyük sıkıntının finansman olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu; “Anadolu'yu sürekli dolaşıyor, firma ve sektörleri devamlı dinliyorum. Gördüğüm en büyük sıkıntı krediye erişim. Hem kredi büyümesine getirilen kısıtlamalar ve hem de yüksek faiz oranları, özellikle KOBİ’lerimizin ayağına pranga oluyor. Piyasada ödemeler aksıyor, alışveriş azalıyor, neticede ekonominin büyümesi yavaşlıyor” dedi.

"KOBİ’lere destek programı bozmaz"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lere yönelik olarak verilecek finansmanın kolaylaştırılması yönündeki desteğin, sayıları fazla olsa da tutar olarak düşük kalacağı için program dinamiklerini bozmayacağını belirterek, iş dünyası olarak bu alanda adım beklediklerini vurguladı. Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:

“Bu sıkıntıları aşmak üzere, KOBİ’lere pozitif ayrımcılık yapmalıyız. Onları, aylık kredi büyüme sınırı dışına almalıyız. Ticari kredi kartlarını da, bu sınırlama harici tutmalıyız. Mevcut kredi limitlerinin, reel olarak daralmasının önüne geçmeliyiz. Böylelikle piyasaya bir rahatlama getirebiliriz. Bu işletmeler sayı olarak çok olsa da, toplam kredi hacmindeki payları küçüktür. Dolayısıyla uygulanacak böyle bir pozitif yaklaşım, makro dengeleri de bozmayacaktır” dedi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, 30 milyar TL’lik kredi programından memnuniyet duyduklarını da belirterek, ihracat desteklerinin artırılması ve Eximbank kredi programının 65 milyar dolara çıkarılmasını önerdi.

Çin uyarısı: Daha önce yaşadık, önlem almaktan kaçınılmamalı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD’nin Çin’e karşı başlattığı ticaret savaşındaki risklere de dikkat çekerek, Çin’in ABD pazarına veremediği malları başka pazarlara yönlendirmesi halinde ciddi bir sorun oluşacağını kaydetti. “Hem küresel pazarda, hem iç pazarda Çin ile rekabet etmek zorunda kalabiliriz” diyen Hisarcıklıoğlu, bu konuda Türkiye’nin mutlaka kendisini koruması gerektiğini kaydetti. Hisarcıkloğlu, riskin daha önce 2000’lerin başında Çin’in kendi içinde inşaat krizi nedeniyle inşaat makinelerini satmaya başlamasıyla oluşan ortamı deneyim örneği olarak sundu.

Hisarcıklıoğlu, konuşmasının sonunda, Oda ve Borsa Başkanlarına yönelik bazı eleştirilere de yanıt vererek, oda ve borsaların yönetimlerinin tamamen demokratik yöntemlerle seçildiğini ve görev yapan insanların herhangi bir ücret almadan, kendi işlerinden zaman ayırarak çalıştığını belirtti.