TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Finansmana erişim kolaylaştırılmalı, ihracatçılar desteklenmeli

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan OVP’ye dair değerlendirmede bulundu. Değerlendirmesinde program enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirme hedefini önemsediklerini dile getiren

Hisarcıklıoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemi kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün açıklanan Orta Vadeli Program’ın enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirme, mali disiplini koruma ve üretim odaklı büyüme hedeflerini çok önemsiyoruz. Programda yer alan; özellikle dış kaynaklı haksız rekabetle mücadelenin imalat sanayii politikasının ana sütunlarından biri olması, ticaret politikası araçlarının etkin kullanımı, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve reel sektörle düzenli istişarenin kurumsallaşması iş dünyamız açısından yakından takip ettiğimiz ve devamlı vurguladığımız önemli hususlardır. Küresel ve bölgesel belirsizliklerin yaşandığı, korumacılık ve küresel ticaret savaşlarının arttığı bir döneminde iş dünyası olarak temel beklentimiz; ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini koruyacak adımların hızlıca atılması, finansal istikrarın güçlenmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması, ihracatçılarımızın desteklenmesi ve kapsamlı bir Sanayi Koruma Stratejisinin oluşturulmasıdır. Bizler iş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Özel sektör güçlü olursa, Türkiye güçlü olur."