TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Gümrük vergisi ve kotalarla örülen duvar istemiyoruz

ANKARA(EKONOMİ)

Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Trump’un gümrük vergilerini artırma kararının ardından bu uygulama ile Çin’in buna karşılık vermesini eleştirdi. İş dünyasının serbest ticaretten yana olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, gümrük vergileri ve kotalarla duvarlar örülen bir dünya istemediklerini aktardı.

WCF Afrika Zirvesi’nde konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönemde ABD’nin gümrük tarifelerini artırma kararına Çin’in aynı şekilde karşılık vermesinin ticaret savaşını tetiklerini belirterek,

“Şimdi birçok ülke yeni tarifelere hazırlanıyor. Bu gelişmeler, küresel ticarette belirsizlikleri artırıyor; yatırımları ve büyümeyi yavaşlatıyor. Dünya ekonomisini zorlu bir dönem bekliyor” dedi.

Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu tarihin gösterdiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, “Büyük Buhran döneminde ülkeler pazarlarını kapattığında küresel kriz daha da derinleşmişti. Aynı hataları yeniden yapmamalıyız” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, “Hükümetler duvarlar örse de biz iş dünyası olarak köprüler kuracağız, siyasetin zayıflatmaya çalıştığı bağları güçlendirmeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Odalar Federasyonu Afrika Zirvesi Rifat Hisarcıklıoğlu, Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto ve Bakanların katılımıyla Nairobi’de düzenlendi.