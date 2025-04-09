  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Gümrük vergisi ve kotalarla örülen duvar istemiyoruz
Takip Et

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Gümrük vergisi ve kotalarla örülen duvar istemiyoruz

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu WCF toplantısında gümrük vergilerini değerlendirdi. Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının serbest ticaretten yana olduğunu dikkat çekerek, “Gümrük vergisi ve kotalarla örülen duvar istemiyoruz” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Gümrük vergisi ve kotalarla örülen duvar istemiyoruz
Takip Et

ANKARA(EKONOMİ)

Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve TOBB Başkanı  Rifat Hisarcıklıoğlu, Trump’un gümrük vergilerini artırma kararının ardından bu uygulama ile Çin’in buna karşılık vermesini eleştirdi. İş dünyasının serbest ticaretten yana olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, gümrük vergileri ve kotalarla duvarlar örülen bir dünya istemediklerini aktardı.

WCF Afrika Zirvesi’nde konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönemde ABD’nin gümrük tarifelerini artırma kararına Çin’in aynı şekilde karşılık vermesinin ticaret savaşını tetiklerini belirterek,

“Şimdi birçok ülke yeni tarifelere hazırlanıyor. Bu gelişmeler, küresel ticarette belirsizlikleri artırıyor; yatırımları ve büyümeyi yavaşlatıyor. Dünya ekonomisini zorlu bir dönem bekliyor” dedi.

Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu tarihin gösterdiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, “Büyük Buhran döneminde ülkeler pazarlarını kapattığında küresel kriz daha da derinleşmişti. Aynı hataları yeniden yapmamalıyız” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, “Hükümetler duvarlar örse de biz iş dünyası olarak köprüler kuracağız, siyasetin zayıflatmaya çalıştığı bağları güçlendirmeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Odalar Federasyonu Afrika Zirvesi Rifat Hisarcıklıoğlu, Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto ve Bakanların katılımıyla Nairobi’de düzenlendi.

Trump ticaret savaşını küresel ekonomiyi yeniden şekillendirmek için mi başlattı?Trump ticaret savaşını küresel ekonomiyi yeniden şekillendirmek için mi başlattı?Küresel Ekonomi
Otomobil piyasasında Trump depremi! 50 günlük stok kaldıOtomobil piyasasında Trump depremi! 50 günlük stok kaldıKüresel Ekonomi
Trump, ilaç ithalatına 'önemli' bir gümrük vergisi uygulayacağını açıkladıTrump, ilaç ithalatına 'önemli' bir gümrük vergisi uygulayacağını açıkladıKüresel Ekonomi
Ekonomi
Otobüs şirketlerine 37.4 milyon liralık fahiş bilet ve korsan taşımacılık cezası
Otobüs şirketlerine 37.4 milyon liralık fahiş bilet ve korsan taşımacılık cezası
MASAK düğmeye bastı! Türkiye silah finansmanına dört koldan mücadele başlatıyor
Türkiye, kitle imha silahı finansmanıyla dört koldan mücadele başlatıyor
ASELSAN'dan dev anlaşma! 158,6 milyon dolarlık ihracat için imzalar atıldı
ASELSAN'dan dev anlaşma! 158,6 milyon dolarlık ihracat için imzalar atıldı
Doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatırılacak? Bakan Göktaş’tan açıklama geldi
Doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatırılacak?
ÖİB, 7 ildeki bazı taşınmazların satışı için ihale düzenleyecek
ÖİB, 7 ildeki bazı taşınmazların satışı için ihale düzenleyecek
Et fiyatlarında artış ithalat önlemine rağmen durmadı! Ramazanda etiket defalarca değişti
Et fiyatlarında artış ithalat önlemine rağmen durmadı!