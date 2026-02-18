  1. Ekonomim
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,"Martta ödemeleri başlayacak olan KOSGEB deprem kredilerinin ödemeleri ertelenmeli." ifadesini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: KOSGEB deprem kredisi ödemeleri ertelenmeli
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, deprem bölgesindeki KOBİ'lerin desteğe ihtiyaçlarının devam ettiğini belirterek, "Martta ödemeleri başlayacak olan KOSGEB deprem kredilerinin ödemeleri ertelenmeli." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Deprem bölgesindeki KOBİ'lerin sorunları ve desteğe ihtiyaçlarının devam ettiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Martta ödemeleri başlayacak olan KOSGEB deprem kredilerinin ödemeleri ertelenmeli. Deprem bölgesinde ekonomik ve sosyal hayat normale dönene kadar KOBİ'lerin ve istihdamın korunması önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

