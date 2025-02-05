  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati’yi kabul etti
Takip Et

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati’yi kabul etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile TOBB'da bir araya geldi

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati’yi kabul etti
Takip Et

Abdulati, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticari hacmi 15 milyar dolara çıkarma hedefinin olduğunu söyledi.

Mısır'daki Türk şirketlerinin yatırımlarından kıvanç duyduğunu vurgulayan Abdulati, gerekli bütün kolaylıkları sağladıklarını dile getirdi. Bakan Abdulati, daha fazla Türk yatırımcı ve ürününü görmek istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Herhangi bir sorun olursa Cumhurbaşkanı'mız Sisi'nin de talimatı çerçevesinde bunları ortadan kaldıracağız. Sadece ticari hacminin artırılması değil, yatırımların da desteklenmesini istiyoruz. Afrika kıtasında da işbirliği yapmayı ele aldık. Ticaret, sanayi ve yatırım alanında birlikte hareket etme imkanına sahip olabiliriz. Enerji ve tekstil alanlarındaki işbirliğinin artırılmasını istiyoruz. Serbest Ticaret Anlaşmamızı kökleştirmek için çaba harcamaktayız."

 "Firmalarımıza destek olunuyor"

Hisarcıkloğlu da karşılıklı ziyaretlerle ikili ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Zor dönemlerde dahi, iş dünyası temsilcileri olarak, her zaman siyaset ile ekonomiyi ayrı tutmaya çalıştıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 200 Türk firmasının Mısır’da üretmeye ve yatırım yapmaya devam ettiğini bildirdi.
Hisarcıklıoğlu, son dönemdeki siyasi gelişmelerle ihracatın ve ticaretin de geliştiğine dikkati çekerek, iki ülke cumhurbaşkanının koyduğu 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine kısa zamanda ulaşacaklarına inandığını ifade etti. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Mısır'da yatırım yapan firmalarımıza 'Mısırlı firma' gibi her türlü destek olunuyor. Bundan dolayı Sayın Sisi'ye, Sayın Bakan'a teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaların ardından Hisarcıklıoğlu, Bakan Abdulati'ye TOBB'u gezdirerek, birliğin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Abdulati, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile test sürüşü de gerçekleştirdi.

 

Hayvancılık Destek Paketi 2025: Başvuru şartları neler, ne kadar kredi veriliyorHayvancılık Destek Paketi 2025: Başvuru şartları neler, ne kadar kredi veriliyorGündem

 

Yapı Kredi Bankacılık Üssü, Leed Platin Sertifikası almaya hak kazandıYapı Kredi Bankacılık Üssü, Leed Platin Sertifikası almaya hak kazandıŞirket Haberleri

 

Ekonomi
AB’den Türkiye'ye 310 milyon euroluk hibe! Yeşil ve dijital dönüşüm desteklenecek
AB’den Türkiye'ye 310 milyon euroluk hibe! Yeşil ve dijital dönüşüm desteklenecek
Türk demir çelik devi İsdemir saat ücretli statüsünde işe alım yapacak
Türk demir çelik devi İsdemir saat ücretli statüsünde işe alım yapacak
Beyaz eşya satışları arttı, ihracat geriledi
Beyaz eşya satışları arttı, ihracat geriledi
Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Marketlere fahiş fiyat boykotu çığ gibi büyüyor!
Marketlere fahiş fiyat boykotu çığ gibi büyüyor!
Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışma hayatında köklü değişiklikler kapıda...
Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışma hayatında köklü değişiklikler kapıda...