TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı

Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sanayi üretimi Eylül’de aylık bazda yüzde 2,2 azalırken; yıllık bazda ise yüzde 2,9 arttı. Ancak, emek yoğun sektörlerde sıkıntı büyük. Yıl başından bu yana tekstilde yüzde 11, hazır giyimde yüzde 22, deride yüzde 14 reel kayıp yaşandı.

"Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini korumalıyız"

Tekstil, hazır giyim, mobilya, deri ve ayakkabı başta olmak üzere emek yoğun sektörlere yönelik yeni bir stratejiye ihtiyaç var. Öncelikli olarak bu sektörlere acilen destek verilmeli. KOBİ’ler başta olmak üzere reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı. Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini korumalıyız"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Eylül ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini yayımladı. Sanayi üretimi Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 2,2 geriledi. Bu, son beş aydaki en sert aylık düşüş olarak kaydedildi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 azaldı.

Sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 arttı. Ancak bu, Mart ayından bu yana kaydedilen en yavaş artış oldu. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,3 arttı.