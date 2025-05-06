TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin küresel e-ticaret merkezi olma potansiyeli büyük

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu KOBİ'lerin rekabet gücünü koruyabilmesi için dijitalleşmeye ayak uydurması gerektiğini belirterek, "e-Ticaret bu dönüşümün en önemli taşıyıcısıdır, söz konusu sektörün ticaretteki payı her gün daha da fazla artıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu Tanıtım Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

"Vizyoner adımlarla e-ticaret alanında ciddi ilerlemeler sağlandı"

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, hükümetin, ihracata yönelik destekleriyle hayata geçirilen dijitalleşme odaklı vizyoner adımlarla e-ticaret alanında ciddi ilerlemeler sağlandığını bildirerek, küresel belirsizlik, dalgalanma ve çatışmalara rağmen geçen yıla ilişkin ihracat verilerinin Türkiye'nin üretim ve girişimcilik kapasitesi açısından önemli bir tabloyu ortaya koyduğunu söyledi.

Katma değeri yüksek ve ileri teknoloji içeren ürünlerin ihracattaki payının artmasına yönelik adımların, 2025 ihracat rakamlarına güçlü katkılar yapacağına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"KOBİ'lerimizin rekabet gücünü koruyabilmesi için dijitalleşmeye ayak uydurması şart"

"İş dünyamızın, özellikle de KOBİ'lerimizin rekabet gücünü koruyabilmesi için dijitalleşmeye ayak uydurması şarttır, e-ticaret bu dönüşümün en önemli taşıyıcısıdır. Söz konusu sektörün ticaretteki payı her gün daha da fazla artıyor. 81 ilin tamamında oda ve borsalarımızın da destekleriyle e-ticaret eğitimleri düzenledik. Kadın girişimcilerimizin ve coğrafi işaret ürünlerinin e-ticaret sektöründeki payını artırmak üzere beraber projeler gerçekleştirdik. Ayrıca e-ticaretin tabana yayılması, tüketicilerin güveninin artırılması, KOBİ'lerimizin internet ortamında güvenle büyüyebilmesi için Bakanlığımızın yetkilendirmesiyle güven damgası uygulamasını da hayata geçirdik. Güven damgası alan e-ticaret şirketlerimiz, internet sitelerinin teknik altyapısını mevzuata uygun tasarlarken, düzenli olarak yaptırdıkları sızma testleriyle, müşteri verilerini olası internet korsancılığına karşı koruyor. Bugüne kadar zorlu kontrollerden geçerek güven damgası alan 149 şirketimizi kutluyorum." dedi

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin e-ticaret alanında son yıllarda edindiği birikim ve tecrübesinin bölge için de çok önemli bir model haline geldiğine dikkati çekerek, bu çerçevede ticaretin dijitalleşmesi sürecinde elde edilen bilgi birikiminin dost ülkelerle aktarılmasıyla bölgede çok daha güçlü bir ekonomik işbirliği zemini inşa edeceklerini bildirdi.

"Türkiye'nin küresel e-ticaret merkezi olma potansiyeli ortada"

TOBB e-Ticaret Sektör Meclisi Başkanı Ozan Acar da e-ticaretin artık büyük bir endüstri haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de doğan ve dünyaya açılan girişimcilerimizin payı çok büyük. Hepsinin uygulamaları bugün cep telefonlarınızda var. Bu şirketler sadece e-ticaret yapmıyor aynı zamanda birer girişimci fabrikası işlevi görüyor. Türkiye'yi yeni ekonominin güçlü bir aktörü haline getirmek için çalışıyoruz. Hazır giyim, ayakkabı ve mobilya gibi e-ticarette satılmaya uygun ürünlerde özellikle dünyada lider konumdayız. Bugün çevre ülkelere gittiğinizde, AVM'lere girdiğinizde hepimizin göğsünü kabartan Türk markalarının mağazalarını görüyorsunuz. Türkiye'nin küresel e-ticaret merkezi olma potansiyeli ortadadır."