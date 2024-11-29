TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan büyüme değerlendirmesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 2,1 büyüdüğüne işaret eden Hisarcıklıoğlu, ekonominin çeyreklik bazda yüzde 0,2 ve sanayinin yıllık yüzde 2,2 daraldığını aktardı.

Hisarcıklıoğlu, piyasalardaki durgunluğun kalıcı hale gelmemesinin, ülkenin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunmasıyla mümkün olabileceğine dikkati çekti.

Artan üretim maliyetlerinin, sanayi üretimine ve ihracat hacmine olumsuz yansıdığını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu noktada, tüm sektörlerde mevcut istihdam destekleri korunmalı, maliyetlerde artışa ve dolayısıyla enflasyonla mücadeleye olumsuz yansıyacak adımlarda dikkatli olunmalı, emek yoğun sektörlere ek destekler verilerek üretimin yurt dışına kaymasının önüne geçilmelidir. Finansmana erişim kanallarında sıkıntılar yaşayan KOBİ'lerimizi ayakta tutalım ki ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesine katkı sağlasınlar. Ekonomiye yönelik alınacak kararlarda, iktisadi faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin ve sektörlerin küresel rekabet gücünün zarar görmemesine azami dikkat gösterilmesi gerekiyor. El ve akıl birliğiyle kamu ve özel sektörün eş güdüm içinde daha çok çalışma zamanı."