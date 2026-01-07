TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan e-ithalat düzenlemesine destek
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 4448 sayılı Gümrük Kanununa ilişkin Cumhurbaşkanı Kararında değişiklik yapılarak, yurt dışından yapılan internet alışverişlerindeki vergi muafiyetinin kaldırılması düzenlemesini destekledi.
ANKARA(EKONOMİ)
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hisarcıklıoğlu, denetimsiz e-ithalatın; tüketici için risk teşkil eden, KOBİ'leri haksız rekabete uğratan ciddi bir sorun olduğunu belirterek, “Ticaret Bakanlığı’nın Ekim 2025'te yaptığı denetimler basitleştirilmiş gümrük mevzuatı yoluyla ülkemize giren ürünlerin yüzde 81'inin riskli olduğunu gösteriyor” hatırlatmasında bulundu.
Denetimsiz e-ithalat; tüketici için risk teşkil eden, KOBİ'leri haksız rekabete uğratan ciddi bir sorundu.— Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) January 7, 2026
Ticaret Bakanlığı’nın Ekim 2025'te yaptığı denetimler basitleştirilmiş gümrük mevzuatı yoluyla ülkemize giren ürünlerin yüzde 81'inin riskli olduğunu gösteriyor.
Resmi…
Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile bu dönemin sonlandırılması son derece yerinde olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Tüm dünya gibi Türkiye'nin de gümrüklerinde gerekli denetimleri yapmaya başlamasından daha doğal birş ey olamaz” dedi.
Düzenlemeyle ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a teşekkür eden Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ticaretin de sınır ötesi e-ticaretin de kurallarla işlemesi şarttır” şeklinde konuştu.