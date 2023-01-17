TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan şirketlere davet

TOBB, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde gençlerin mesleki beceri gelişimini desteklemek amacıyla başlatılan Mesleki Beceri Seferberliği programının tanıtımı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı.

Mesleki Beceri Seferberliği vesilesiyle bir araya geldiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Özel sektör olarak nitelikli çalışan bulamamaktan ve mesleki eğitimin özel sektörün ihtiyaçlarını karşılamamasından şikayet ettik. Mesleki eğitimde kamu-özel sektör işbirliği artsın, özel sektörün rolü güçlensin istedik.

Mesleki eğitim, özel sektörün insan kaynağını karşılamada en önemli altyapı olsun istedik. Bu bizim 20 senedir gündemimizde olan bir konuydu. Bakanımızdan bu konuda hem büyük destek hem de önemli icraatlar gördük" diye konuştu.

Meslek liselerinin doluluk oranı yüzde 95

Hisarcıklıoğlu, mesleki eğitimin, eğitim dünyasının yeniden cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, bu durumun en somut örneğinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarında görüldüğünü ifade etti. LGS 2022'de meslek liselerinin doluluk oranının yüzde 95 olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının 1,5 milyona yaklaştığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, "Mesleki Beceri Seferberliği adını verdiğimiz kampanya ile UNICEF İş Danışma Kurulu üyesi, Türkiye'nin önde gelen iş dünyası kurumları ve şirketleri, mesleki eğitimden stajyer almayı ve istihdam sağlamayı taahhüt etmektedirler. Ülkemizdeki tüm şirketleri de bu kampanyaya katılarak mesleki eğitimden stajyer almaya ve istihdam sağlamaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

MEB ve TOBB olarak, mesleki eğitim kalitesinin gelişmesi ve öğrencilerin mesleki eğitimi tercih etmeleri için birlikte çalıştıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, beşeri sermayenin özel sektörün rekabet gücünün şansı olduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, memleketin öncelikli meselesinin eğitim olduğuna inandıklarını, eğitime yapılan yatırımdan asla zarar edilmeyeceğinin bilinciyle çalıştıklarını dile getirdi.

Mesleki eğitime yatırım yaparak gençleri geleceğe hazırladıklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin girişimci gücü olarak, ülkenin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Gençler büyük kazanımlar elde edebilir

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis de Mesleki Beceri Seferberliği sayesinde öğrenme aşamasından kazanma aşamasına geçiş noktasında gençlerin çok büyük kazanımlar elde edeceğini söyledi.

Değişen ve dönüşen dünyada yeni iş türlerinin ortaya çıkmasıyla becerilerde de değişikliklerin sağlanması gerektiğini belirten Dominicis, bu kapsamdaki çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Dominicis, dünya genelinde istihdam oranlarının arzu edilenin altında kalmasının sebebinin işveren ile piyasa uyumsuzluğu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de mesleki eğitimin önceliklendirilmesi noktasındaki katkılarından dolayı Bakan Özer'e teşekkür eden Dominicis, seferberlik sayesinde gençlerin becerilerini etkin bir şekilde kullanmasının ve istihdama daha kolay katılabilmesinin önünün açılacağını ifade etti.​​​​​​​

Dominicis, "Mesleki ve teknik eğitimle ilgili algı değişiyor. Bu seferberlik konusunda çok umutluyum. Türkiye'deki tüm kurumsal şirketleri ve işverenleri gençlere fırsat vermeye davet ediyorum" dedi.