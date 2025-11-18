TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu: Yapay zeka ile mesleklerin çoğu tarihe karışacak

Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası ve Gebze Ticaret Odası ev sahipliğinde, Kocaeli Kongre Merkezi’nde "Zeka Çağında Üretimin Ekonomisi" temasıyla "G3 Forum Girişimcilik Zirvesi" düzenledi.

TOBB, Habitat Derneği ve GEN Türkiye koordinasyonundaki zirvenin açılışında konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, genç girişimciliğin ve inovasyon ekosisteminin kentin en güçlü dinamikleri arasında yer aldığını belirtti. Aktaş, Kocaeli’nin teknoparklardan kuluçka merkezlerine, DENEYAP atölyelerinden üniversite ve meslek liselerine kadar geniş girişimcilik altyapısına sahip olduğunu anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, girişimcilik ekosisteminin kent ve ülke geleceği açısından taşıdığı önemi vurgulayarak, genç girişimcilere kuluçka ortamı sağlamak ve startup çalışmalarının gelişimi için tüm imkanları seferber etmeye hazır olduklarını kaydetti.

"20 trilyon dolardan 100 trilyon dolara çıktı"

Hisarcıklıoğlu, G3 Forumu’nun, Türkiye’nin girişimcilik alanındaki en önemli ve en köklü etkinliği, Türkiye’nin girişimci ruhunu harekete geçiren, gençlere ilham veren bir ekosistem olduğunu ifade etti.

Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları ile TOBB olarak ülkenin en büyük girişimci ağını oluşturduklarına değinen Hisarcıklıoğlu, bugün 15 binden fazla girişimcinin Türkiye’nin dört bir yanında aktif olarak çalıştığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, bu çağda üretimin ve zenginliğin kaynağının zeka, bilgi, cesaret ve yenilikçi düşünce olduğunun altını çizerek, "Bunlar sayesindedir ki, küresel ekonomi, sadece çeyrek asırda, sanayi devriminin 2 asırda ulaştığı hacmi beşe katladı. 20 trilyon dolardan 100 trilyon dolara çıktı. Bugün yapay zeka, sağladığı hız ve kapasiteyle, daha da büyük bir dönüşümü başlatıyor." diye konuştu.

Bilgisayar ekran kartı üreten bir şirketin, yapay zekanın motoru olan mikroçip üretimine yönelmesinin ardından 5 trilyon dolar piyasa değerine ulaştığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Şu an dünyada hızla büyüyen tüm şirketlerin ortak bir özelliği var, hepsi yapay zeka destekli dijital çözümleri, iş süreçlerinin merkezine koyuyor. Zira tüketici artık kişiselleştirilmiş deneyim istiyor." dedi.

"Mobil uygulamalar tüketicilere, müthiş kolaylık sağlıyor"

Hisarcıklıoğlu, dünyanın en değerli arazisinin akıllı telefonun ekranı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Önemli olan bu değerli arazide yer kapabilmektir. Eskiden en işlek caddede mağaza, market sahibi olmak önemliydi. Şimdi cep telefonu ekranında yer alabilmek çok önemli. Peki, dünyanın en değerli arazisi olan cep telefonu ekranında nasıl yer alabiliriz? Şirketinin veya ürününün ya mobil uygulaması olacak ya da geliştirilen mobil bir uygulamanın içerisinde yer alacaksın. Mobil uygulamalar tüketicilere, müthiş kolaylık sağlıyor. Mobil uygulamalar üzerinden, şirket veya ürününüze ulaşılıp ulaşılamadığı, tüketici tercihlerinde çok daha önemli hale geliyor. O halde biz de ürün ve hizmetlerimizi, yapay zeka ile dijital ortama taşımak zorundayız."

"Yapay zekayla önümüzdeki 50 yıl içinde bugünkü mesleklerin yarısından fazlası tarihe karışacak"

Devrin değiştiğini, eskinin yerini yenilerin aldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Yapay zekayla önümüzdeki 50 yıl içinde bugünkü mesleklerin yarısından fazlası tarihe karışacak. Yeşil dönüşümle dünyadaki tüm ürün ve üretim standartları değişecek. Dolayısıyla başarının yolu, hem çok çalışmaktan hem de yenilikçi olup eski köye yeni adet getirmekten geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak özel sektörün dijitalleşmesini, yenilikçi girişimlerin gelişmesini ve dünyaya açılmasını hedeflediklerini anlattı.

"Akıllı KOBİ" platformuyla KOBİ'lerin dijitalleşmesine destek olduk"

"TOBB ETÜ bünyesinde ülkemizin ilk 'Yapay Zeka Mühendisliği' bölümünü açtık ve ilk Quantum bilgisayarını yaptık. Ülkemizin ilk ve tek yerli elektrikli otomobili TOGG’u geliştirerek, mobilite alanında ismimizi dünyaya duyurduk. TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları öncülüğünde etkinlikler düzenledik, girişimcilik ekosistemini güçlendiren her projeye destek verdik. Ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla projeler üretiyoruz. Kurullarımız birer proje fabrikası gibi çalışıyor. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm bölgelerde fark yaratan proje ve etkinlikler düzenliyor. Liselere, üniversitelere gidiyor."

Açılış töreninde, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Turgut Konukoğlu, GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın da birer konuşma gerçekleştirdi.

Girişimci iş insanları, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı zirvede, sivil toplum ve dijital dönüşüm dünyasından temsilciler deneyimlerini aktardı, alanında uzman girişimciler tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.